Els tres dictadors estrangers enterrats a Espanya

Francisco Franco ha estat enterrat durant 43 anys al Valle de los Caídos. La seva exhumació ha fet posar sobre la taula la qüestió de com els països han de tractar les restes dels antics dictadors . En el cas espanyol, més enllà de Franco, es dona la circumstància curiosa que hi ha tres dictadors estrangers enterrats: el croat Ante Pavelić, el dominicà Rafael Trujillo i el cubà Fulgencio Batista.. Nascut el 1889 a l'actual Bòsnia i Herzegovina quan formava part de l'Imperi austrohongarès, va ser el fundador del moviment nacionalista croat d'extrema dreta Ústaixa. El 1941 va convertir-se en el líder de l'Estat independent de Croàcia –aliat de nazis i feixistes italians- i va governar fins al 1945. Durant el seu govern es va reprimir als comunistes i es van fer campanyes d'extermini contra jueus, gitanos i serbis. En perdre el poder va iniciar un periple que el va portar a Àustria, Itàlia, Argentina –on va ser conseller de seguretat de Perón- fins que es va refugiar a l'Espanya de Franco. Va ser acollit pel règim i enterrat a Madrid en morir el 1959.. Nascut el 1891, va governar com a dictador la República Dominicana entre el 1930 i el 1961, quan va ser assassinat. Va exercir la presidència com a cap de l'exèrcit en dos períodes (1930-1938 i 1942-1952) i va governar indirectament a través de presidents tillelles del 1938 a 1942 i també del 1952 al 1961. La denominada era Trujillo es va caracteritzar per l'anticomunisme, la repressió a tota oposició i el culte a la personalitat. En ser assassinat, la família es va endur el cos i va ser enterrat a París. Finalment, va ser traslladat al cementiri del Pardo, la residència de Franco i on havia estat rebut amb tots els honors dos anys abans de morir.. Nascut com a Rubén Zaldívar el 1901, va governar Cuba entre 1940 a 1944 i entre 1952 i 1959, abans de ser derrotat per la Revolució cubana de Fidel Castro. Va protagonitzar dos cops d'estat i, després del de 1952, va abolir la constitució que ell mateix havia impulsat el 1940 i va reprimir tot tipus d'oposició. Després de la victòria dels revolucionaris va fugir a la República Dominicana de Trujillo. Posteriorment, es va refugiar al Portugal de Salazar i a l'Espanya de Franco. Va morir en patir un infart a Marbella mentre passejava però va acabar sent enterrat a Madrid

