Darrera tarda de xàfecs abans que diumenge el temps recuperi l'estabilitat. Aquest dissabte, tanmateix, les precipitacions es restringiran al quadrant nord-est i, en principi, seran menys intenses que els darrers dies. De fet, avui el Servei Meteorològic de Catalunya no ha emès cap avís per pluges fortes.Fins a primera hora del matí encara pot caure algun xàfec, localment intens, a punts de la Catalunya Central i al litoral i prelitoral central. A partir del migdia la pluja es restringirà en punts de l'interior del quadrant nord-est –especialment Ripollès, Osona i Garrotxa- i no se'n descarten a altres punts del Pirineu. Difícilment es repetiran les tempestes que des de dimecres han descarregat amb intensitat en moltes comarques.De cara a diumenge l'estabilitat guanyarà terreny i les temperatures iniciaran una lenta recuperació després de la refrescada dels darrers dies, especialment a la meitat nord.

