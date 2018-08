Jutges i fiscals conservadors es revolten contra el govern espanyol per no defensar Llarena

'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, el Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals i l'Associació Professional Independent de Fiscals han acusat el govern espanyol d'"abandó de funcions" en la causa interposada pels polítics exiliats catalans davant la justícia belga contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Les associacions han mostrat a través d'un comunicat la "sorpresa" per l'actitud de l'executiu de Pedro Sánchez, que ha anunciat que defensarà la "immunitat" de la justícia espanyola en la causa belga, però que el paper de l'Estat no és el de "protegir" un jutge Les cinc entitats conservadores han mostrat "estupor" davant del procés judicial contra Llarena i han defensat la integritat dels jutges espanyols. També han subratllat la immunitat de la jurisdicció espanyola, "que no pot ser fiscalitzada" pels tribunals d'un país estranger "valent-se, a més, de vies que incorren en clar frau de llei".També han recordat al govern espanyol que defensar la justícia estatal "no és altra cosa que defensar la mateixa sobirania de l'Estat". I per això han considerat "incomprensible" el que titllen d'"abandó" d'aquesta defensa.Un altre fet que lamenten és que el govern de Sánchez consideri improcedent la defensa de Llarena "sota l'excusa" que les accions legals que s'han pres contra ell a Bèlgica "poden tenir causa en opinions privades que ni tan sols es citen".Finalment, les associacions de jutges i fiscals indiquen que un coneixement "mínim" del conjunt d'iniciatives desenvolupades durant el sumari instruït al Tribunal Suprem contra els demandants "fugits" evidencia "sense reserves" que el que es vol és "desautoritzar" Llarena i "el mateix procés en el seu conjunt".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)