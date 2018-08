Torrent: «El judici polític ha de servir per denunciar la repressió i desmuntar aquesta farsa»

El president del Parlament, Roger Torrent, assegura que "el judici polític que veurem aviat" ha de servir per "denunciar la repressió que pateixen els presos i exiliats" i per "desmuntar aquesta farsa". Torrent ha dit també que ha de servir per "dir ben alt que votar no és cap delicte, que és l'essència de la democràcia".El màxim representant de la institució ha fet aquestes declaracions durant l'acte d'homenatge a l'exconsellera Dolors Bassa d'aquest divendres a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) en el qual se li ha concedit la Medalla del Montgrí 2018. Torrent ha elogiat la figura de Bassa i ha assegurat que és a la presó pel seu "compromís irrenunciable i innegociable" amb la llibertat i la democràcia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)