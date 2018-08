La CUP visita Cuixart a Lledoners

📷 La CUP-CC ha fet aquesta tarda una visita a @jcuixart a la presó de Lledoners després que porti més de 310 dies empresonat per l'Estat espanyol per causes polítiques. Ens hi ha acompanyat @marcelmauri

✊Davant la repressió, tota la nostra solidaritat! #FreeThemAll #NiUnaMés pic.twitter.com/ipL24M4SGf — CUP Països Catalans (@cupnacional) 24 d’agost de 2018

Mauri

antirepressiva

Mauri

los

Ríos

demofòbic

Els diputats de la CUP, Carles Riera i Natàlia Sànchez, han realitzat una visita aquesta tarda a la presó de Lledoners per trobar-se amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat ara fa més de 310 dies.Segons expliquen els anticapitalistes, la trobada els ha permès debatre com es troba la situació política catalana amb Cuixart i parlar sobre la seva situació personal a la presó. Marcel Mauri, vicepresident de l'entitat sobiranista, també ha acompanyat els cupaires a Lledoners.Per altre banda, Cuixart ihan volgut traslladar als cupaires la necessitat de trobar espais de consens davant l'onada repressiva contra l'independentisme. "La lluitarepresenta un dels principals fronts unitaris del sobiranisme i és el motor per seguir avançant en el procés d'alliberament nacional", ha afirmat Cuixart.deha alertat que la tardor serà intensa i que "haurem de fer front a un judici sense garanties i combatrem les mentides d'un estat."

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)