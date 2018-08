Torra afirma que no es podran acceptar les sentències d'un «judici injust» que serà una «farsa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat que ''per dignitat i consciència'' no es podran ''tolerar'' ni ''acceptar'' les sentències derivades del judici als líders independentistes empresonats. Torra ha remarcat que es tracta d'un ''judici injust, una farsa contra els nostres polítics'' que ''l'únic crim'' que van cometre va ser permetre al poble votar. El president ha remarcat que s'acosten uns ''mesos decisius de la història de Catalunya'' on tot tornarà a dependre de la ciutadania i de ''nosaltres mateixos, els catalans''. Torra ha fet aquestes declaracions en el transcurs d'un acte d'homenatge als germans Desvalls, pel seu paper en la Guerra de Successió que s'ha fet al Poal, al Pla d'Urgell, on ha estat acompanyat de l'alcalde, Rafel Panadès.Quim Torra ha fet una ''crida per la república'' i per la participació als actes de la Diada a Barcelona. Ha assenyalat que si els propers mesos decisius que afronta Catalunya amb el judici als líders independentistes empresonats comencen amb un Onze de Setembre on ''tota la ciutadania de Catalunya, aquesta part majoritària que vol avançar de manera republicana, fa una gran Diada que torni a deixar bocabadat el món", hi haurà més garanties d'èxit.Torra ha dit que no acceptaran les sentències d'un ''judici injust que és una farsa''. Ho ha dit apel·lant al que va passar fa 300 anys en la votació al Saló de Sant Jordi on es va decidir la resistència a ultrança contra les tropes de Felip V. Aprofitant el context d'homenatge històric a Antoni Desvalls i de Vergós, que va néixer al Poal l'any 1666 i va participar com a cap de l'exèrcit català a la Guerra de Successió, Torra ha recordat que si Barcelona va resistir el setge de 1714 va ser gràcies a la ciutadania de la resta de Catalunya. ''En aquell moment, Barcelona va necessitar el país i els ciutadans hi van ser per ajudar tot el possible i revoltar-se''.

