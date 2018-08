Puigdemont viatja a Escòcia per explicar la realitat catalana en un col·loqui

Acabo d'arribar a #Escòcia convidat pel Fòrum diplomàtic @BeyondBorders__ per explicar el conflicte català. Reprenem l’activitat internacional per lluitar per la llibertat de la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/VDfju4327l — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 d’agost de 2018

Catalan President Puigdemont @KRLS arrives in Scotland invited by @BeyondBorders__ Festival to explain the Catalan conflict. The President is resuming his international campaign to denounce Spanish repression and defend Catalonia’s right to self-determination #CatalanRepublic pic.twitter.com/IvaCzFkaWK — Josep Lluís Alay 🎗 (@josepalay) 24 d’agost de 2018

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha viatjat fins a Escòcia on participarà aquest cap de setmana en el fòrum internacional Beyond Borders. Serà al col·loqui "Where Now For Catalonia and Europe", que es farà a les 15.00 hores, on es preveu que Puigdemont exposi la realitat catalana.Puigdemont ha arribat aquest divendres a Edimburg directament des de Brussel·les. De fet, des que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va retirar l'euroordre contra ell, el president té llibertat de moviments, a excepció de l'estat espanyol, on el detindrien per rebel·lió i malversació. No obstant això, aquest és el primer viatge que realitza, des que va tornar a Bèlgica procedent d'Alemanya.El fòrum on participarà Puigdemont té caràcter cultural i polític i pivota sobre el diàleg entre nacions, l'intercanvi cultural i lingüístic, i debatrà obertament sobre el dret a l'autodeterminació.

