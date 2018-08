Mor ofegat un home de 60 anys en una platja de Roses

Un home de 60 anys ha mort ofegat aquest divendres a la tarda a la Platja Canyelles Petites de Roses. Segons ha informat Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 16.32 hores i en aquells moments a la platja hi onejava la bandera verda. Es tracta d'una platja amb servei de vigilància. Un equip del SEM ha tret l'home de l'aigua inconscient i, malgrat practicar-li les tasques de reanimació, no s'ha pogut fer res per a salvar-li la vida.

