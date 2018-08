ERC pacta amb el PSOE anul·lar els judicis del franquisme abans de finals d'any

ERC celebra que el govern espanyol ha acceptat les condicions que va posar per donar suport a l'exhumació del cadàver de Francisco Franco i que impulsi també l'anul·lació de les sentències dels tribunals franquistes. Ho ha destacat el portaveu dels republicans al Congrés, Joan Tardà, que ha explicat aquest divendres que la fórmula triada és que el decret llei aprovat en el consell de ministres es converteixi en projecte de llei.I en el seu tràmit parlamentari, s'obrirà "la llei de la memòria història que fins ara [els socialistes] s'han negat a reconèixer que no reparava les víctimes". Aquest cop, però, confia que sí que es compleixi el compromís d'anul·lar els judicis de tots els tribunals franquistes en un procediment que, segons calcula, hauria d'estar enllestit abans d'acabar l'any."Celebrem que, després de tants anys de picar pedra i no haver avançat, ara el govern espanyol hagi acceptat aquesta demanda", ha aplaudit Tardà, que igualment ha demanat prudència, en recordar la llavors vicepresidenta espanyola, María Fernández Teresa de la Vega, va declarar el 2004 "que anul·larien les sentències i la llei del 2007 no ho van incorporar", fet que qualifica de "greu error i profunda deslleialtat".Malgrat que el Parlament ja va aprovar per unanimitat una llei per anul·lar les sentències del franquisme , Tardà ha matisat que aquella norma només podia deixar sense validesa les "dels consells de guerra que es van fer a Catalunya", però en van quedar moltes fora perquè el Tribunal d'Ordre Públic tenia la seu a Madrid. "Encara queda molt i molt per fer, milers d'antifranquistes condemnats i sentenciats", ha lamentat.Al seu torn, la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, ha ofert els seus vots per l'exhumació i l'anul·lació de les sentències franquistes que també va reclamar el seu partit. "Sempre hem estat a favor d'acabar amb el llegat del franquisme, seria absurd que ara hi votéssim en contra", ha apuntat, i ha recordat que fa 15 anys el PSOE ja va donar suport a una proposició de llei de CiU en aquesta línia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)