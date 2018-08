L'Advocacia insta l'Estat a defensar Llarena a Bèlgica, sigui quina sigui la situació

L'informe elaborat per l'Advocacia de l'Estat sobre com actuar respecte de la demanda civil a Bèlgica contra Pablo Larena -que instrueix la causa general contra l'independentisme- indica que el mateix Estat s'hauria de personar, s'admeti o no la demanda, i sigui quin sigui el raonament pel qual aquesta demanda s'estudiarà. El Ministeri de Dolores Delgado va anunciar aquest dijous que els Serveis Jurídics de l'Estat defensarien la independència i sobirania de la jurisdicció espanyola davant la justícia belga, però que "en cap cas", això havia d'entendre's com una defensa personal del magistrat de l'alt tribunal Superior. La querella, però, es va cursar arran de les declaracions polítiques i personals de Llarena en "actes privats" on aquest va considerar que no existien els presos polítics.L'Advocacia de l'Estat, però, creu que la jurisdicció espanyola s'ha de defensar, siguin quins siguin els supòsits. També opina el mateix l'Associació Professional de la Magistratura, que insta el Ministeri de Justícia a exercir "una clara i oberta defensa de la jurisdicció espanyola, sense objeccions com les que ha exposat, i que doni compliment a les mesures que li han sol·licitat des del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en estimar la petició d'empara promoguda pel propi Llarena.Els investigats pel procés sobiranista demanen que es condemni Llarena a indemnitzar-los amb un euro de forma simbòlica per la seva manca d'imparcialitat i utilitzen com a argument unes manifestacions que el magistrat del Suprem va realitzar després d'assistir en una conferència a Oviedo el passat mes de febrer. En aquest acte, el jutge va assenyalar que a Catalunya "no hi ha presos polítics".Ara, cal que l'ordenament jurídic belga resolgui si admet o no la demanda. Per això, ha demanat a les parts que al·leguin quins són els seus arguments davant del jutjat d'instrucció. Si l'Estat no es presentés davant del tribunal, aquest podria considerar que renuncia a la seva immunitat jurisdiccional.

