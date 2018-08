La CUP prioritza el carrer: «No ens cal un nou partit, Crida o JxCat, els resultats ja els tenim»

La CUP aposta per centrar els esforços del proper curs polític en les mobilitzacions al carrer, aprofitant les efemèrides de l'any passat. "L'11 de setembre i el primer aniversari del 20 de setembre, l'1-O, el 16 d'octubre i el 27 d'octubre són dies per marcar al calendari en vermell de revolta i d'unitat popular", assevera el portaveu del secretariat nacional dels anticapitalistes, Lluc Salellas, en un article a NacióDigital El també regidor de Girona veu "evident que les diputades i el govern tenen les seves responsabilitats polítiques", però avisa que no s'avançarà "gaire més que en el terreny simbòlic i els debats televisius" tan sols "amb la dinàmica parlamentària dins el règim del 78 i acceptant totes les interlocutòries que arribin, com passa ara". "A diferència del que proposen alguns, no ens cal un nou partit, es digui Crida o JxCat, perquè els resultats electorals i els governs ja els tenim, sinó que cal focalitzar la nostra acció política en organitzar-nos als carrers, viles i pobles per visibilitzar que existeix un conflicte democràtic basat en un Estat dèspota que manté presos polítics i que treu les porres quan un poble com el català fa efectiva des de baix la via de l'autodeterminació", insisteix.Així mateix, Salellas insta a vincular l'horitzó de la República catalana "a uns drets socials, ambientals i de gènere que han de ser inclosos en qualsevol procés constituent d'una República catalana" que només viable si se surt al carrer i se superen "les muralles de la dinàmica parlamentària". Critica també que JxCat i ERC s'omplin la boca de l'expressió " fer República", però, "quan en els últims mesos, malgrat que la CUP ha plantejat seure a parlar sobre com efectuar la ruptura amb el règim del 78 el més aviat possible, la preocupació ha sigut més aviat de càrrecs".Per això, defensa passar pàgina d'aquesta escena en què s'ha optat per "confiar que les negociacions entre partits servirien per determinar quin era el nou momentum per acabar allò que va esclatar la tardor passada" i, en canvi, posar el l'accent en "explorar noves formes de desobediència no-violenta, dia a dia, com una gota d'aigua enmig d'aquest estiu sec de perspectiva política per part dels actors de sempre".

