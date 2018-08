Detingut un monitor per abusos sexuals a nenes de 5 anys a la Segarra

Un jove de 25 anys de nacionalitat espanyola va ser detingut a la Segarra el passat 11 d'agost per un suposat delicte d'abusos sexuals a menors. Segons ha avançat la Cadena Ser Lleida aquest divendres i ha confirmat l'ACN, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta tot i que el jove va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar als jutjats de Cervera una vegada detingut.L'emissora apunta que l'home seria un monitor i les víctimes dues nenes de 5 anys que presentarien evidències d'haver rebut abusos del noi introduint-los els dits a la vagina. Els Mossos van entrar a l'habitatge del detingut i se'n van endur material informàtic per mirar d'esbrinar si hi ha més víctimes dels seus suposats abusos, així com de si tenia cap relació amb xarxes pedòfiles o de pornografia infantil.

