VÍDEO Artur Mas, víctima d'insults i crits d'«Arriba España» a Menorca

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, es troba aquests dies de vacances a l'illa de Menorca, on té una segona residència. Allà, el polític català es trobava navegant quan, de sobte, els tripultants d'un altre vaixell l'han reconegut i no s'han pogut estar d'insultar-lo greument.Segons ha avançat Crónica Global , els fets han tingut lloc a prop del far de Favàritx, entre Fornells i Maó. En les imatges es veu com els espanyolistes se situen de cara al vaixell on hi ha Mas i comencen a insultar-lo al crit de "fill de puta", "lladre" o "covard", tot reblant-ho amb un "Arriba España", conegut lema feixista.

