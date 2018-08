La Moncloa veu «amb preocupació» que els llaços grocs perjudiquin la convivència

El govern espanyol està preocupat per les repercussions que tenen la presència de certs llaços grocs. Preguntada per la identificació de ciutadans armats que en despenjaven , la vicepresidenta de l'executiu central, Carmen Calvo, ha esquivat aquesta qüestió concreta i ha respost que "no li sembla que, a cap lloc, ni amb cap excusa, hi hagi elements que no contribueixin a la convivència i al respecte d'aquesta"."Els símbols que ens respecten a tots són símbols regulats" als Estatuts i la Constitució, ha seguit, mentre que apunta que "els altres que, amb una altra intenció, representen una part només poden estar a l'àmbit privat o públic d'ús individual, però no a l'institucional". Igualment, Calvo ha afegit que el govern espanyol està "mirant amb preocupació que alguns elements no serveixin a la convivència i al respecte, sinó a tot el contrari", malgrat que sense concretar com valora les identificacions i, més enllà de la presència de llaços grocs en façanes d'administracions públiques, com se n'hauria de regular la presència a altres espais públics.En relació a la citació del jutge Pablo Llarena a Bèlgica i el suport que en pot esperar del govern espanyol, la vicepresidenta ha explicat que "qualsevol jutge ha de rebre l'empara legal i suport establert en l'àmbit del seu propi poder, el judicial", una tasca que no correspon a l'executiu."Sí que li correspon al Ministeri de Justícia, arribat al cas, defensar la sobirania jurisdiccional d'Espanya, i això sí que ho farà", ha afegit.Així, el poder judicial s'encarregarà de defensar el magistrat del Suprem , mentre que el govern espanyol només intervindrà si es qüestiona la instrucció del judici de l'1-O , per tal d'"indicar a qualsevol altra justícia d'un altre estat que no es pot immiscuir en els procediments en el propi espai que ha de ser immune des del punt de vista de la sobirania jurisdiccional d'Espanya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)