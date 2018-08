PSOE, Podem i ERC impulsen una reforma exprés per aixecar el veto del Senat al dèficit

El PSOE, Units Podem, ERC i Compromís han registrat aquest divendres una proposició de llei al Congrés per reformar la llei d'estabilitat pressupostària per tal que el Senat deixi de tenir dret a veto a l'hora de fixar el sostre de dèficit. La modificació serà per la via d'urgència, fet que escurça els terminis de tramitació a la meitat, i per lectura única, motiu pel qual no haurà de passar per ponència ni per comissió i es resoldrà en un sol debat parlamentari.La mesa del Congrés ha de qualificar la proposta -ho farà previsiblement a principis de setembre- i després el govern espanyol n'haurà de donar la seva conformitat -fet que es preveu ràpid-, però, tot i això, aquests tràmits no haurien d'allargar massa l'aprovació de la reforma. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha justificat la iniciativa argumentant que el criteri constitucional és que el Congrés sempre tingui l'última paraula en les decisions parlamentàries, cosa que el 2007 va alterar el PP amb la llei que ara es modificarà.Llavors, l'executiu central podrà aprovar el sostre de dèficit i elaborar els pressupostos generals de l'Estat del 2019, guanyant cinc dècimes més del que havia plantejat el PP en el seu moment -dues dècimes per a les comunitats, dues per a la seguretat social i una per a l'administració general de l'Estat-. Uns comptes pels quals haurà de dialogar amb nombrosos grups -els que li van permetre guanyar la moció de censura a Pedro Sánchez-, un fet que opina que serà la tònica general de la nova etapa política. El govern espanyol, ha afirmat Calvo, "lluitarà fins l'últim moment per aconseguir uns pressupostos que millorin en igualtat".

