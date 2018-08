Convoquen una manifestació per denunciar els danys d'ossos, llops i voltors

Raquel Serrat, responsable nacional del sector Boví de Carn d’Unió de Pagesos, i Joan Guitart, coordinador territorial de les Comarques de Muntanya del sindicat, han presentat la iniciativa. Foto: @uniodepagesos.

Unió de Pagesos convoca una manifestació el divendres 31 d’agost a Vielha (Val d’Aran) per denunciar els greus danys de la fauna protegida , especialment ossos, voltors i llops, a la ramaderia i agricultura de muntanya que, segons el sindicat, van en augment, i per a exigir a l’administració mesures urgents i efectives que comportin un canvi en la política de gestió d’aquesta fauna per fer compatible l’activitat productiva amb la protecció de la biodiversitat.La manifestació, en la qual també participaran tractors, portarà el lema Eth territòri de montanha, en luta. Os, arrian, cabiròu, sanglièr... Non mès damatges de fauna! El territori de muntanya, en lluita. Os, voltor, cabirol, senglar... Prou danys de fauna! Sortirà a migdia (12 hores) de l’avenguda deth Solan (davant la gasolinera Petrocat) de Vielha i es dirigirà per la C-28 en direcció al centre de la població fins al giratori amb la N-230; seguirà per l’avinguda Garona i carrer Reiau fins al passeig de la Llibertat, on es faran els parlaments finals.A més dels ramaders de muntanya de les comarques catalanes, hi assistiran associacions de ramaders del Pirineu de la resta de l’Estat i membres de l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni d’Arieja-Pirineus de l'estat francès, entitat que denuncia des de fa anys els danys de l’os en aquesta zona.Amb l’objectiu de valorar les futures accions i per prendre les mesures necessàries per disminuir els danys de la fauna protegida contra la ramaderia i l’agricultura a les comarques de muntanya, el sindicat també ha organitzat aquest mes una campanya de xerrades informatives a Vielha (Val d’Aran), la Pobla de Segur (Pallars Jussà), Vilaller (Alta Ribagorça) i Llavorsí (Pallars Sobirà). Aquesta última tindrà lloc el dimarts 28 d’agost.

