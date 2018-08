​Ryanair cobrarà per l'equipatge de mà a partir de l'1 de novembre

Ryanair cobrarà a partir de l'1 de novembre entre 6 i 10 euros per viatjar amb un equipatge de mà de menys de 10 quilos, que fins ara era gratuït. La nova política d'equipatge de la companyia irlandesa permet que els passatgers portin un "petit equipatge de mà" que càpiga sota el seient de l'avió. Només els clients que tinguin un bitllet "prioritari" podran portar una maleta de fins a 10 quilos sense cap cost afegit.L'associació de consumidors Facua ha acusat Ryanair de voler "sufragar" a través d'aquesta nova política d'equipatge els "costos ocasionats per les compensacions derivades de la vaga" de pilots i tripulants d'aquest estiu . A més, ha instat el ministeri de Foment a "prendre mesures per aturar" aquest nou pagament al que hauran de fer front els consumidors.La companyia ha argumentat que la nova política d'equipatge té l'objectiu de "reduir els retards en els vols" causats per la tramitació dels equipatges i ha negat que sigui per "fer diners". A més, ha assegurat que el 60% dels clients no es veuran afectats per aquest canvi perquè un 30% dels usuaris adquireixen un bitllet 'prioritari' i un altre 30% un de 'no-prioritari' però viatgen amb només un "petit equipatge de mà".Ryanair ha reconegut que el 40% dels passatgers opten per tarifes "no-prioritàries"' i viatgen amb un segon equipatge que ara haurien de pagar. En aquest sentit, la companyia confia que "aquests consumidors variïn el tipus de producte d'equipatge que adquireixen depenent del tipus de viatge que facin".Per la seva banda, Facua ha afirmat a través d'un comunicat que aquesta mesura és una "estratègia de la companyia perquè al final siguin els consumidors els que sufraguin el cost de les reiterades parades dels seus treballadors". L'associació de consumidors ha criticat que la mesura presa per l'empresa per "agilitzar els embarcaments" sigui "perjudicar els usuaris" i no "contractar més personal".

