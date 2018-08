Donald Trump, atrapat entre els escàndols i les eleccions de novembre

El 6 de novembre, els Estats Units celebraran eleccions legislatives. Com cada dos anys, es renovarà una part del Congrés, els 435 escons de la Cambra de Representants i un terç dels 100 escons del Senat. A més, es renovaran els governs de 36 estats. Són unes eleccions importants, ja que s'han convertit en un termòmetre per avaluar la solidesa política de l'Administració Trump. A dos mesos i mig de les urnes, Trump veu ara com els escàndols l'encerclen. Un escenari incert i apassionant, i que tindran un gran absent, el republicà John McCain, que acaba de morir, una figura emblemàtica al Senat i que encarnava els conservadors que detestaven Trump.Els escàndols de tot ordre han caracteritzat l'Administració Trump des que el magnat de Nova York va entrar a la Casa Blanca, el gener del 2017. La investigació que segueix el fiscal especial Robert Mueller sobre la suposada intervenció russa a les eleccions preocupa la Casa Blanca des del primer moment. Aquest cop, però, s'ha produït una escalada que ha posat per primer cop el president contra les cordes i que no té a veure amb Vladimir Putin.L'admissió per part de Michael Cohen, antic advocat de Trump, de fins a vuit delictes, i entre ells uns pagaments a una actriu porno, Stormy Daniels, i a una model de Playboy, Karen McDougal, que s'haurien fet emprant diners de la campanya i amb coneixement de Trump. Això, de ser demostrat, és un delicte federal i sí que podria ferir greument el president. Per complicar-li més la vida al president, l'advocat de Cohen ja ha insinuat que poden tenir informació útil per a Mueller sobre la connexió russa.Encara és aviat per saber com evolucionarà el cas. Trump és especialista en generar polèmiques a cada moment, i una tapa l'anterior. Però la confessió de Cohen arriba en un moment crucial per Trump, quan està en joc si consolida la seva presidència. Els propers mesos es veurà si Trump sobreviu o si el país entra en una greu crisi política de resultat incert. Les eleccions de novembre seran decisives.El Partit Demòcrata està en condicions de fer-se amb la majoria de la Cambra de Representants, de 435 membres, ara amb una majoria republicana de 236. Els demòcrates necessiten conquerir una vintena llarga d'escons per ser majoria, i les enquestes els donen aquesta possibilitat. Seria una derrota forta per Trump, que es toparia amb una cambra en mans de l'oposició i que té forte atribucions en tema de pressupostos. La Cambra també pot iniciar un impeachment, el processament d'un president.Un total de 35 senadors han de ser renovats. Aquí, els republicans juguen amb molt d'avantatge ja que 26 escons estan en mans demòcrates, mentre que els republicans només en defensen 9. La cambra alta té actualment 51 senadors republicans i 49 demòcrates. Molts senadors demòcrates en joc, a més, són d'estats on Trump va guanyar les eleccions.Tot i ser importants les eleccions al Congrés, en el cas dels EUA el control del govern dels estats és fonamental. El partit que té el governador d'un estat disposa de molts recursos per ajudar el seu candidat quan arriben les eleccions presidencials. Actualment, hi ha 33 governadors republicans, 16 demòcrates i 1 independent. La xifra no és representativa de la correlació de forces real de cada partit ja que el Partit Republicà governa en molts petits estats de l'interior, amb poc pes demogràfic. Però els demòcrates necessiten el novembre recuperar algunes places fortes.Nova York i Califòrnia revalidaran, tret de sorpresa majúscula, governador demòcrata, i Texas ho farà amb l'actual governant republicà. Però Florida -avui en mans republicanes- viu un empat tècnic i els demòcrates estan en condicions de guanyar Wisconsin i Michigan, i també mantenir Pennsilvània i Minnesota. Això és fonamental, ja que Trump va guanyar en els tres primers i va perdre per dècimes el quart. Quan es facin les anàlisis del veredicte de les urnes el 6 de novembre, tant o potser més que al Senat i a la Cambra, caldrà fixar-se en com queda el control del territori. Això ens donarà moltes claus del futur polític dels Estats Units.

