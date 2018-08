Pere Aragonès: «Sánchez no és Rajoy, però Borrell s'assembla a Dastis»

I tant.....

Per ninja45 el 24 d'agost de 2018

El exministro socialista Josep Borrell defendió el 15-12-2017 que los dirigentes independentistas debian rendir cuentas y aseguró que "hay que desinfectar" las heridas "antes de coserlas", consideró que un país dividido como lo está Catalunya es un país "enfermo" y abogó por "desprocesarlo" empezando por los medios de comunicación en una clara alusión a TV3. Lo afirmó durante un mitin del PSC en el barrio de La Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que también intervinieron el candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, a quien le dijo sobre la propuesta de los indultos: "Tú eres muy buena persona y les perdonarías en seguida, pero la han hecho muy gorda. Está bien eso de coser heridas, pero antes se tienen que desinfectar. Porque si las coses sin curar después se pudren. Se debe curar el cuerpo social, por eso hay que pasar bien el desinfectante y después, claro, se ha de coser. Porque una sociedad no puede vivir si el cuarenta y ocho por ciento de la gente está convencida de que le iría mejor fuera. Esto no puede ser. Si una proporción tan grande de la gente piensa que estaríamos mejor fuera, este es un país enfermo". Estas son las palabras del "flamante" nuevo Ministro de Exteriores del Gobierno de España. Intolerable y vergonzoso. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!