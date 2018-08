​Barcelona prohibirà les bicis a les voreres el 2019

1. Eix Rambla Onze de Setembre Rambla Fabra i Puig - C/Concepció Arenal: Eix vertical entre C/Segre i Av/Meridiana en sentit unidireccional direcció Meridiana.

2. Eix Mineria – Matemàtiques: Eix horitzontal que connectarà la Gran Via de les Corts Catalanes amb el passeig de la Zona Franca.

3. Eix Dublin Rovira i Virgili: Carril bici bidireccional que enllaça la Rambla Onze de Setembre amb la plaça de Can Fabra. Paral·lelament, el Districte de Sant Andreu habilitarà com a itinerari ciclable el tram del C/Concepción Arenal entre Dublín, Rovira i Virgili i Rambla Onze de Setembre.

4. Cruïlla Av/Rio de Janeiro – Av.Meridiana – Pg. Santa Coloma: Carril bici bidireccional que permet el carril bici d’Av/Rio de Janeiro amb el carril bici per vorera existent del Pg. Santa Coloma.

5. C. Camèlies: (C/Sardenya i Pisuerga): Obra d’urbanització amb carril bici bidireccional segregat en calçada en banda muntanya.

6. Cruïlla Av. Diagonal a la Plaça Maria Cristina: Connexió entre el carrer Joan Güell i el carril bici d’Av Diagonal que transcorre per la mitjanera banda muntanya.

7. Cruïlla Av/Diagonal a la Pius XII: Carril bici bidireccional en calçada amb peces segregadores i agulles que transcorre per l’interior de la rotonda i únicament per la banda mar i els lateral Llobregat/Besos, sense continuïtat en la banda muntanya.

8. Urbanització integral d’Av/Meridiana entre Glòries i C/Mallorca: En el tram entre Independència-Aragó, la nova urbanització de l’avinguda mantindrà una rambla central que disposarà de carril bici unidireccional i segregat que s’ubicarà a cada costat de la rambla. En el tram entre Aragó i València, l’espai verd central inclourà un nou carril bici bidireccional de 4,30 metres.

9. Ronda de Sant Pere: Carril bici bidireccional que connectarà el carril bici existent al C/Girona I el carril bici del passeig de Sant Joan.

10. Carril Perimetral Nord Est de la Zona Franca: Connectarà amb el carril bici del Parc Logístic. Executat per l’AMB.

11. Eix Torre Melina / Albert Bastardes / Manuel Azaña: Carril bici bidireccional que va des de Av. Diagonal banda muntanya fins els carrils bici d’Avinguda Xile. Amb trams centrals i trams laterals i amb la connexió a través de la rotonda per on també transita el tramvia, en aquest tram el recorregut serà unidireccional

12. Eix Arístides Maillol - Riera Blanca: Carril bici bidireccional entre Av/Doctor Marañón i C/de Sants.

13. Pl. Letamendi: Reestructuració de les calçades laterals de la plaça Letamendi i adequació dels passos de ciclistes en el C. Aragó.