TVE cessa el director d'«Informe Semanal», un dels puntals del PP a la cadena

En @rtve habrán pensado q Puigdemont acojona más con la música del EXORCISTA de fondo. Me meo.

Esto es en lo q ha quedado @informesemanal : pic.twitter.com/5n3NvVODlk — Maclau (@MaclauJartible) 11 de novembre de 2017

TVE ha cessat Jenaro Castro al capdavant del veterà programa Informe semanal. Així ho ha avançat ABC , tot explicant que el seu relleu serà Óscar González, fins ara editor dels programes El mundo en 24 horas i Latinoamérica en 24 horas i molt crític amb la cobertura del cas dels titellaires, denunciant-ne, a través del sistema intern de la redacció, la manipulació informativa.Castro és considerat un "home fort del PP" dins de la cadena i serà recordat per diverses polèmiques, una de molt rellevant va ser quan va utilitzar la música d'El exorcista per il·lustrar una informació sobre Carles Puigdemont . Aleshores, es va justificar en declaracions a Europa Press i també va treure pit sobre TVE: “És la televisió pública més rigorosa, plural i lliure d'Espanya”.Castro va assegurrt que l'apartat musical dels reportatges corre a càrrec de realització. “El criteri va ser cobrir amb música unes declaracions radiofòniques sense imatges i amb fotos. No va existir en absolut mala intenció”, va indicar.“La persona responsable ha explicat que va escollir Tubullar Bells, de Mike Oldfield, un àlbum emblemàtic de 1973 que després es va utilitzar a El exorcista, però també en més de 100 pel·lícules i en la inauguració dels Jocs de Londres, entre altres”, s'ha justificat el director del programa de TVE.El programa, titulat El periplo catalán, analitzava el procés judicial que ha portat Puigdemont a Bèlgica, la darrera aturada de país i la manifestació del dissabte 11 de novembre per l'alliberament dels presos polítics. La seqüència dedicada al president de la Generalitat amb música de terror dura uns 30 segons i apareix a partir del minut 4.40 del reportatge.

