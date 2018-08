El PP confirma que portarà el decret llei per exhumar Franco al Constitucional

El secretari general del PP, Teodoro García, ha confirmat que recorreran davant el Tribunal Constitucional el decret llei per exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos . També ha avançat que presentaran recurs contra el decret de renovació de RTVE i de "tots els decrets dels quals no estigui justificada la urgència".El PP té clar que recorrerà la mesura però encara no ha decidit el seu vot quan es convalidi el decret al Congrés. "No hi votarem a favor", ha manifestat a Onda Cero sense determinar si s'abstindran o votaran en contra. El número 2 de Casado acusa Sánchez de voler "esmenar la transició amb només 84 diputats".D'altra banda, ha dit que el govern espanyol "ha donat la raó a Casado" amb el retorn al Marroc de 116 immigrants que havien saltat la tanca de Ceuta . "Quan Casado va dir que no hi podia haver papers per tothom va haver de rebre els insults de l'esquerra i ara definitivament se li dona la raó", ha manifestat.García ha apuntat que als immigrants de l'Aquarius se'ls va donar un "estatus especial" i ara els 116 que van saltar la tanca de Ceuta s'han retornat al Marroc "en menys de 24 hores", fent ús d'un conveni bilateral de 1992. "És un rècord en el canvi de postura del govern i és revelador que s'esmeni a sí mateix per la via dels fets", ha manifestat.

