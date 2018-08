El desviament de camions de l'N-340 a l'AP-7 ja té data

El Ministeri de Foment portarà al consell de ministres del pròxim 31 d'agost el real decret que ha d'aprovar les bonificacions per treure el trànsit pesant dels trams ebrenc i penedesenc de l'N-340 així com de l'N-240. A partir d'aquest moment, la mesura pot acabar entrant en vigor un cop el ple del Congrés convalidi la norma –en el termini màxim d'un mes- i aquesta acabi sent publicada, de forma simultània, al BOE i al DOGC.El text de l'acord preveu les bonificacions per al desviament obligatori dels camions que circulen per l'N-340 per l'autopista AP-7, en els trams entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. Concretament, tal com s'havia anunciat, serà un 42,53% en el cas dels trajectes llargs i del 50% els interns. La mateixa mesura s'aplicarà per al tram de l'N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, amb el desviament obligatori de camions per l'AP-2. Finalment, el govern espanyol preveu també eximir dels peatges els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud dins de 24 hores. El govern espanyol preveu destinar un màxim de 41 milions d'euros per compensar les concessionàries –Abertis- fins a l'any 2021.En els mateixos termes acordats inicialment amb el Govern, el Ministeri de Foment ja ha posat en marxa la maquinària administrativa per concretar les bonificacions anunciades des de fa anys. Amb els senyals del desviament obligatori ja instal·lades en alguns punts de l'N-340 des de fa uns mesos si, finalment, els terminis anunciats s'acaben complint, la mesura podria acabar sent efectiva el pròxim mes d'octubre. Afectarà, tant en els trams de l'AP-7 com l'AP-2, els vehicles pesants de quatre eixos o més.En el cas dels trajectes interns, bonificats amb el 50%, els conductors hauran de disposar d'un sistema de peatge dinàmic o telepeatge –Via T- per poder-se'n beneficiar. També hauran de disposar d'estos dispositius els conductors que de vehicles lleugers per aconseguir l'exempció, que només s'aplicarà a aquells que efectuen exactament els trajectes d'anada i tornada–mateixa entrada i sortida- en el tram entre Alcanar i Vilafranca Sud.Foment confia que l'aplicació d'aquestes mesura, acordades amb la Generalitat, permeti una "millora de la seguretat viària" i descongestionar els trams de carretera convencional –N-340 i N-240- que suporten diàriament el pas de milers de vehicles, bona part d'ells pesants, i que registren nombrosos accidents. El decret preveu que l'Estat espanyol es farà càrrec de compensar les concessionàries de les autopistes, Aumar –en el cas del tram ebrenc de l'AP-7- i Acesa –en el cas del tram penedesenc i l'AP-2-, totes dos pertanyents al grup Abertis. La previsió màxima de despesa, fins a l'any 2021, supera els 41 milions d'euros. Per aquest 2018, Foment preveu destinar, d'entrada, 1,18 milions d'euros; 14,76 el pròxim 2019; 12,73 el 2020; i 11,46 el 2021.

