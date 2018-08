Detingut un home de Blanes per ciberassetjament a menors amb discapacitat intel·lectual

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'agost un home de 34 anys i veí de Blanes que assetjava menors amb discapacitat intel·lectual a través d'internet. Segons van descobrir els investigadors, l'home pretenia contactar amb les joves a través de la xarxa per després acabar tenint relacions sexuals amb elles i gravar-ne el contingut.L'acusat està complint condemna per pornografia infantil i abús sexual, i actualment es trobava en tercer grau penitenciari. La investigació es va iniciar arran de la denúncia de la mare d'una de les víctimes quan va detectar que la seva filla havia patit diversos episodis de ciberassetjament. Un cop detingut, l'home va passar a disposició del jutge que en va decretar l'ingrés a presó.Els agents de la Unitat Central de Delictes Informàtics (UCDI) dels Mossos d'Esquadra van detenir el 16 d'agost un presumpte assetjador sexual, que pretenia mantenir relacions amb menors amb discapacitat intel·lectual, després de contactar-hi a través de la xarxa.La investigació es va dur a terme durant el passat mes de juliol arran de l'alerta que va donar la mare d'una de les menors. Els investigadors van identificar com a presumpte autor aquest veí de Blanes de 34 anys que ja tenia antecedents per fets similars i que actualment estava complint la darrera part d'una condemna anterior. Com ja havia fet anteriorment, l'home utilitzava diversos rols d'amistat, seducció i fins i tot amenaça per tal d'aconseguir el seu objectiu, la producció de material pornogràfic per fer-ne difusió després.Passats uns dies de la denúncia inicial, els Mossos van detectar una segona víctima que compartia Centre d'Educació Especial amb la primera, i amb qui l'assetjador també havia contactat. L'objectiu era el mateix, aconseguir material pornogràfic per després difondre'l a terceres persones. De fet, en menys d'un més s'oferia a les víctimes per tenir relacions sexuals i enregistrar-les.Els Mossos alerten que per aconseguir aquest material s'utilitza l'engany, la manipulació i en ocasions les amenaces envers els menors a través d'internet lesionant la indemnitat sexual de les seves víctimes.La policia manté la investigació oberta i no descarta que es trobin més víctimes. De moment, l'acusat ha ingressat a presó després de declarar davant del jutge.

