Més de 200.000 persones dels cinc continents al 25è aniversari del Rototom

El 25è aniversari del festival internacional de reggae Rototom , celebrat a Benicàssim (la Plana Alta) ha aconseguit atreure 208.000 persones dels cinc continents, repartides en 66 paisos diferents. Sota el lema 25 Years Walking Together, la posada en escena del festival s'ha caracteritzat per la seva projecció internacional i el ventall intercultural i intergeneracional del públic.El rànquing de visitants per país l'encapçala l'estat espanyol, seguida de França, Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Suècia i Àustria. Juntament amb ells, també s'hi troben paisos més llunyans com Japó, Nova Zelanda o Cuba. La zona d'acampada ha acabat de confirmar l'èxit del Rototom, amb el doble sold out registrat la jornada del passat divendres i dissabte.Per altra banda, el servei de retransmissió que oferia el festival l'ha fet arribar a 10,12 milions de persones arreu del món, que han seguit dia a dia els concerts a través del web i les xarxes socials.

