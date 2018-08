Tarragona, en alerta per un caçador de coloms en ple nucli urbà

Els veïns de Parc Riu Clar de Tarragona estan en alerta perquè un home es dedica a matar coloms amb una escopeta de perdigons a prop de l'ermita i dels pisos. La presidenta de l'associació de veïns del barri, Josefa Rodríguez, ha explicat aque ja fa temps que això passa, de forma intermitent, però en els últims dies ha empitjorat. "Hi ha persones que mentre passegen els gossos han vist aquest home disparant al costat de l'ermita, en ple nucli urbà, en una zona on hi sol haver nens i alhora famílies, i això és un perill", lamenta. En aquest sentit, afegeix que quan mata l'animal, el recull i se l'emporta a una altra zona.Rodríguez també ha explicat que en algunes ocasions l'home dispara als coloms però potser només els fereix i quan moren, cauen a qualsevol lloc, com en els portals de les cases o al mig de la plaça, "on juguen els nens i amb el munt de malalties que poden portar aquestes aus".Segons els mateixos veïns, les restes de desenes d'animals abatuts per aquest home es troben entre els dos barris de Parc Riu Clar i l'Albada, a cavall del PP-9. El caçador de coloms els hi treu les plomes i, a priori, se'ls emporta, ja que no hi ha rastre del cos i només hi ha plomatge. Rodríguez manifesta que "a banda que és una situació insalubre, que pot provocar malalties, també és perillosa, ja que algú podria rebre una perdigonada i prendre mal de veritat.La presidenta fa una crida als veïns per conèixer més detalls d'aquest home que tot i que se l'ha vist en alguna ocasió en desconeixen la seva identitat. Només se sap que és de mitjana edat.Rodríguez ha afirmat que ja han denunciat el cas a la Guàrdia Urbana de Tarragona i al Seprona (Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil) i ara que n'estan al corrent, espera que s'investigui qui és l'autor d'aquesta matança de coloms i que no es repeteixin aquestes accions a Parc Riu Clar.

