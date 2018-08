Detingut un home acusat d'abusar sexualment de quatre menors a Olot

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 20 anys, d'origen equatorià i de nacionalitat espanyola, per abusar sexualment amb penetració d'almenys quatre menors a Olot.L'arrestat també està acusat d'exhibicionisme i d'un delicte contra la salut pública per un tema relacionat amb drogues. La policia ha rebut fins ara quatre denúncies de les famílies de les presumptes víctimes.Segons ha avançat el Diari de Girona , el detingut contactava amb les menors a través de les xarxes socials com Instagram, Facebook o Whatsapp per després aprofitar-se d'elles. Està previst que el presumpte agressor passi a disposició dels Jutjats d'Olot aquest migdia.

