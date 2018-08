Els Mossos desallotgen un antic CRAE «okupat» a Tarragona

Comencen a tapiar els accessos a l'edifici de l'antic CRAE Casa Sant Josep Foto: CRAE Alliberat

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana davant les portes de l'antic CRAE Sant Josep Foto: Jonathan Oca

Operatiu policial per desallotjar l'edifici de l'antic CRAE Casa Sant Josep Foto: CRAE Alliberat

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'antic CRAE Casa Sant Josep aquest matí. Els agents de la policia catalana han arribat cap a les sis del matí i ha fet un cordó de seguretat a la zona i tocades les 7 h han entrat a l'edifici okupat des del passat 19 de juliol Segons alguns dels testimonis, els agents han irromput a l'edifici, sense mostrar l'ordre judicial i han fet fora de l'anomenat CRAE Alliberat a les persones que hi havia en el seu interior. Els Mossos han ensenyat l'ordre més tard per demostrar que sí que existia i que el que s'estava portant a terme era ordre expressa d'un jutge.Les mateixes fonts han explicat aque els agents els han permès entrar un parell de vegades a buscar les seves pertinences per després precintar l'edifici. Consideren que l'operatiu policial ha estat desproporcionat, ja que fins al lloc s'hi han desplaçat almenys quatre patrulles i sis furgonetes dels Mossos i desenes d'agents han participat en aquest desallotjament.Els okupes, que no han oposat resistència, han abandonat l'edifici i almenys nou han estat identificats pels Mossos d'Esquadra. Cap a les 8 h del matí, l'edifici estava completament buit. Cap a dos quarts de deu, s'ha procedit a tapiar els accessos a l'antic CRAE Casa Sant Josep.

