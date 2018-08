​Maragall veu un «acte de legítima defensa» no aturar la reobertura de delegacions a l'exterior

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, considera que reobrir les delegacions a l'exterior "és un acte de legítima defensa d'unes raons i d'uns drets". En una entrevista aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller ha assegurat que el recurs del govern espanyol "no atura res", ja que "l'interès del Govern és que Catalunya estigui present al món". En aquest sentit, ha dit que espera que el seu departament deixi de "trobar obstacles o bloquejos que impedeixin aquesta presència". De fet, segons ell, "reobrir el conflicte de les delegacions és absurd i innecessari". Tot i que Maragall ha explicat que la Generalitat es defensarà "jurídicament al recurs", no ha descartat arribar a un acord amb el govern espanyol "en una taula de diàleg".Ernest Maragall ha explicat que la voluntat del seu departament és "obrir més delegacions". Amb tot, en primer lloc vol recuperar les que ja existien abans del 155 com Portugal i posteriorment té la voluntat d'obrir-ne a altres territoris europeus, com els països nòrdics o els Balcans, i a països emergents.El conseller ha defensat que "aquestes delegacions no les hem creat ara, sinó que hem aplicat un criteri de normalitat democràtica mínima un cop ha deixat d'estar en vigència l'aplicació de l'article 155". Per aquesta raó ha reiterat que "no estem en un procés nou de creació". "L'endemà de la finalització del 155 havíem de correspondre amb un sentiment i amb una necessitat real de presència catalana al món", ha defensat.

