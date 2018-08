​Dos intoxicats i una quinzena de motos calcinades en l'incendi d'un local a Badalona

Dues persones han resultat intoxicades i 15 motocicletes han quedat completament calcinades aquest divendres al matí en l'incendi d'un local d'uns 50 metres quadrats situat als baixos d'un bloc de pisos de nou plantes del passatge riu Llobregat de Badalona.Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc s'ha rebut a les 6.15 hores i fins al lloc s'han desplaçat sis dotacions d'aquest cos. Com a mesura preventiva, s'han evacuat els veïns de l'immoble. Les flames també han afectat dos vehicles que hi havia a l'interior del local i els balcons de diverses plantes del bloc de pisos. Amb tot, l'estructura de l'edifici no s'ha vist afectada.A causa del fum, dues persones han resultat intoxicades i han estat evacuades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital. Els Bombers han donat per extingit l'incendi a tres quarts de set del matí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)