Els encarregats de recollir el raïm Foto: Albert Hernàndez



Una de les varietats que encara resta per collir Foto: Albert Hernàndez

Una de les diferents capses amb el raïm recollit Foto: Albert Hernàndez

A Sabadell també fan la verema. El parc agrari de la ciutat vallesana compta amb vinyes des del 2008. Actualment hi ha dues hectàrees plantades de les quals enguany s'espera recollir uns 5.000 quilos i poder produir 4.000 ampolles. Des de l'any passat es comercialitza amb la marca Arraona –el nom de l'antiga vila romana que hi havia a l'actual santuari de la Salut de Sabadell- que forma part de la DO Catalunya.Ja ha començat la verema al Parc Agrari de Sabadell. Aquest dijous, la gent de la cooperativa l'Olivera , l'encarregada d'explotar les dues hectàrees de vinyes, ha arrencat les feines de recollida del raïm. En aquests terrenys s'han cultivat "dues variants de blanc: chardonnay i xarel·lo. I tres de negres: garnatxa, merlot i monestrell", detalla l'enòleg de la cooperativa, Íñigo Haughey.Durant un mes recorreran aquest espai, començant per collir "chardonnay i acabant pel monestrell", ressenya. La collita d'enguany servirà per a una tercera producció de l'Arraona, just quan s'espera presentar al setembre la producció del 2017 amb més de 3.000 ampolles. Precisament, el primer tinent d'alcalde, Joan Berlanga, assegura que amb la primera verema "s'han venut les prop de 3.000". Unes vendes fetes a la mateixa ciutat i la comarca.Des de l'Ajuntament de Sabadell calculen que enguany es recolliran uns 5.000 quilograms de raïm. Haughey preveu que aquesta quantitat es tradueixi "al voltant de les 4.000 ampolles", ja que la recol·lecta serà "entre un 20 o 30%" superior a la de l'any passat."Els paràmetres d'aquest 2018 estan més equilibrats, l'acidesa i la concentració de sucres", explica Haughey i assegura que això farà que hi hagi "uns vins més rodons". Una resultat que és fruit del "treball que hem fet aquests anys al sòl, perquè quan vam arribar estava molt emprobit". Tot i que aquest any, han tingut una primavera excessivament plujosa.Durant unes quatre setmanes, els membres de l'Olivera estaran recollint el raïm. Un collita que dividiran entre les finques de Can Calopa, al Parc Natural de Collserola, i Vallbona de les Monges (Urgell), on disposen del material i les instal·lacions per fer el vi.

