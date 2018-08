​El pub irlandès que va ocupar l'històric Pitarra es traspassa per un milió d'euros

Cartell que anuncia el traspàs del local de l'antic Pitarra Foto: Aida Morales

El Pitarra, en una imatge d'arxiu, abans de transformar-se en un pub irlandès. Foto: Albert Alcaide

Menys de quatre mesos. Aquesta ha estat la curta vida de l'Scruffy Murphy’s, el pub irlandès que es va obrir al local de l'emblemàtic Pitarra de Barcelona. Els seus propietaris, segons publica avui La Vanguardia, demanen un traspàs de d'un milió d'euros per deu anys i un lloguer de 20.000 euros mensuals.Un pub irlandès va acabar amb els 128 anys d'història del Pitarra, un emblemàtic bar del barri Gòtic de Barcelona i que es considerava el bressol del teatre català. Es va inaugurar a inicis de maig d'enguany malgrat les mobilitzacions veïnals però no ha acabat ni l'estiu. Aquesta setmana ha aparegut un cartell a la persiana de l'establiment ja tancat: “Es traspassa local amb llicència”.El ràpid tancament del pub ha disparat les especulacions ja que a Ciutat Vella no es poden obrir nous establiments. Una moratòria que revaloritza els que estan en funcionament i que dispara les quantitats dels traspassos.El tancament del Pitarra el va alertar l'historiador Dani Cortijo a la seva secció “Altres Barcelones” de NacióDigital . Malgrat els intents polítics i veïnals, la transformació en pub irlandès no es va poder aturar però al cap de tres mesos i mig el futur de l'establiment torna a ser una incògnita.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)