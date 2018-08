​Nou avís per tempestes intenses

Tercera tarda consecutiva amb xàfecs i tempestes, especialment a la meitat nord del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un nou avís per intensitat de pluja que afecta les comarques gironines i del nord de Barcelona. Al mateix temps, n'ha activat un per calor a l'entorn de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.Les precipitacions d'aquest dijous a la tarda van ser intenses i extenses. Van descarregar amb contudència al Ripollès i Osona però es van estendre per una banda cap a l'Alt Pirineu i cap a l'altra cap a les comarques gironines –a la capital van anar acompanyades de vent molt fort-. Al llarg de la jornada també es van desplaçar cap al sud arribant a l'Anoia, entre altres comarques. En molts punts van deixar més de 20 litres i, localment, es van superar els 50.Les pluges aquest divendres no seran tan extenses com ahir. En punts de les comarques barcelonines i gironines ja podrien començar a mig matí i guanyaran terreny a la tarda. Localment seran intenses i podran anar acompanyades de calamarsa i aparat elèctric. També poden afectar l'Alt Pirineu però difícilment altres zones. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja al Ripollès, Garrotxa, Osona, Pla de l’Estany, Gironès, Selva i Vallès Oriental.Allà on plogui l'ambient serà fresc, un fet que contrastarà amb la calor que es viurà al Camp de Tarragona, les Terres de Ponent i de l'Ebre amb màximes que superaran arreu els 30 ºC i que, puntualment, poden arribar fins als 35-37 ºC. El Meteocat també ha activat un avís en aquest cas a Tarragonès, Baix Camp, Montsià i Baix Ebre.

