Centenars de persones es concentren a Mas d'Enric en suport a Forcadell

Bernat Pegueroles, marit de Carme Forcadell, després de visitar-la a Mas d'Enric Foto: ACN

Acte emotiu i reivindicatiu a les portes de Mas d'Enric coincidint amb els cinc mesos d'empresonament preventiu de Carme Forcadell, que porta a la presó tarragonina des del 20 de juliol. L'acció ha estat un clam per exigir l'alliberament de l'expresidenta del Parlament i de la resta de polítics empresonats.Els grups d'avis i àvies per la llibertat de Cambrils, la Canonja i la Selva del Camp han obert les accions reivindicatives amb una concentració que preveuen repetir cada dijous a les portes de la presó. "Estem des que els van empresonar i fins que no els alliberin no defallirem", ha assenyalat Bartolomé Pluma, un dels membres de "La Taca d'Oli", el nom que rep el moviment d'expansió del grup d'Avis i Àvies per la Llibertat de Reus cap a altres municipis.Després de la participació d'elements del seguici popular, els Xiquets de Reus han alçat dos pilars de quatre davant el centre penitenciari i han exhibit pancartes per la "Llibertat dels presos polítics". Durant l'acte, que ha comptat amb la participació de famílies, grups d'amics i persones de totes les edats, s'han llençat nombroses proclames de suport a Forcadell i a favor de la llibertat.La campanya "Cap dona en l'oblit", integrada per l'ANC, Òmnium, Dones per la República i partits polítics, ha explicitat la voluntat de donar visibilitat a les dones empresonades, exiliades i represaliades. "Els homes sempre han tingut molta més visibilitat i les dones tenen menys veu. És la societat que tenim i som aquí per canviar-la", ha expressat Carme Hurtado, una de les portaveus de la campanya.L'acte també ha comptat amb les intervencions d'Eulàlia Subirà, de l'ANC; Montse Sànchez, de Súmate; Irene Fornés, d'ERC; Mireia Boya, de la CUP; Teresa Pallarès, de JxCat; Titon Laïlla, de Demòcrates, i Bernat Pegueroles, el marit de Carme Forcadell, que ha clos els parlaments abans de donar pas al "sopar de carmanyola" organitzat a l'aparcament del centre penitenciari.Després de visitar a la seva esposa, Bernat Pegueroles ha llegit una carta escrita per Forcadell adreçada a les persones que s'han concentrat per donar-li suport, a les quals els ha agraït el seu "escalf" i la seva "estima". Forcadell ha reivindicat que sempre ha defensat la llibertat d'expressió i la sobirania del Parlament de Catalunya i que mai no ha permès "que decideixin per nosaltres".Per tot plegat, Carme Forcadell ha opinat que "el nostre judici serà la prova que demostrarà les injustícies dels tribunals espanyols i cadascuna d'elles reforçarà la nostra causa, que és la causa de la llibertat i de la democràcia". "Estic convençuda que ens en sortirem i que superarem aquests moments tan complicats, i ens trobarem amb llibertat", ha tancat l'expresidenta del Parlament en la seva missiva.En declaracions a l'ACN, el marit de Forcadell ha explicat que aquest dijous alguns familiars hi han mantingut un 'vis a vis'. "El missatge d'ella és que aguanta, però no és que estigui bé perquè està tancada, no pot tenir relació amb la gent de fora i està dins d'una presó", ha lamentat. Pegueroles s'ha mostrat aclaparat per la gran quantitat de persones que li donen suport i ha insistit que Carme Forcadell "no es mereix estar tancada". "És una persona innocent que no ha fet res, està tancada sense judici i amb unes acusacions que no s'aguanten per enlloc", ha conclòs.

