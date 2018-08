L'Estat assumirà la defensa de Llarena a Bèlgica si es qüestiona la instrucció del cas de l'1-O

El govern espanyol no deixarà sol el jutge Pablo Llarena davant la justícia belga. El Ministeri de Justicia ha advertit aquest dijous que contractarà un bufet privat d'advocats per defensar la "sobirania i immunitat" del sistema judicial espanyol. Afegeixen, però, que no es personarà en cas que es jutgin "actes privats" del magistrat.L'Estat es mobilitzarà, tal com ha informat el departament dirigit per Dolores Delgado en un comunicat, si el tribunal belga que té sobre la taula el procediment civil obert contra el magistrat del Tribunal Suprem posi en qüestió el modus operandi de la fase d'instrucció de la causa contra el procés sobiranista, per la qual hi ha dirigents independentistes empresonats i exiliats.El Ministeri de Justícia recorda a Bèlgica que el procés penal de l'1-O està "sotmès" de manera "exclusiva i excloent" a la jurisdicció espanyola. Exigeix, doncs, que la justícia belga no s'interposi en el procediment, per molt que s'hagi admès la demanda interposada per Carles Puigdemont i els consellers a l'exili.El Ministeri de Justícia reconeix que aquesta personació és necessària com a pas previ imprescindible per poder exercir les accions pertinents, si fos necessari, davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea o el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia."Si la jurisdicció espanyola es veu qüestionada per l'actuació del tribunal d'instància de Brussel·les que tramita aquesta demanda, el govern espanyol actuarà de manera proporcional i adequada per a protegir la immunitat jurisdiccional del Regne d'Espanya i la seva potestat sobirana de l'exercici de la jurisdicció", recull en concret el comunicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)