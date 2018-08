VÍDEO Una periodista catalana de «La Sexta», assetjada en plena connexió en directe

Hoy me ha tocado a mí. Un tipo ha decidido besarme la cabeza mientras hacía un directo. A él y a sus amigos les ha parecido gracioso. A mí una situación vergonzosa e intolerable. Falta mucho RESPETO y sobran actitudes machistas. 🙅🏻‍♀️#bastaya pic.twitter.com/8PpAHnPXul — Elizabeth López (@Eliz_lpez) 22 de agosto de 2018

Nos ha desconcertado a todos. Minutos después ésta ha sido nuestra respuesta a lo sucedido. 👇🏼 pic.twitter.com/A7sEoHlahR — Elizabeth López (@Eliz_lpez) 22 de agosto de 2018

La periodista Elizabeth López ha estat víctima d'una lamentable situació. Aquest dimecres, mentre feia un directe per al programa Más vale tarde, per la Sexta, la reusenca va ser assetjada mentre era a la Pineda, on explicava les bones xifres de l'hostaleria en aquesta platja de Vila-seca i alhora l'increment dels turistes.Mentre ho explicava en directe, un home que passava per allà li va fer un petó al cap, evidentment, sense el permís ni consentiment de López. Sense aturar la connexió, la reusenca va seguir amb el directe. Des del plató del programa no es van adonar d'aquest fet i després d'haver tancat la connexió, va tornar a parlar amb Elizabeth López des de la Pineda, on va explicar tot el que havia passat.A través de les xarxes ja ha anunciat que ho ha denunciat a la policia.Aquí teniu el vídeo on explica tota la seqüència:

