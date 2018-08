Justícia investiga funcionaris per evitar la filtració de fitxes dels presos polítics

Presons no constata encara voluntat d'"ús fraudulent" de les dades, però els precedents a Estremera i Lledoners els fan extremar la precaució

Els Serveis Penitenciaris de la Generalitat han extremat en els darrers dies el zel per evitar que es filtrin imatges o qualsevol mena de dada personal o confidencial dels presos polítics. Segons que ha pogut saberde fonts penitenciàries, i han confirmat fonts del departament de Justícia, s'han detectat diverses consultes "irregulars" de les fitxes informàtiques dels líders independentistes. Aquests es troben en presó preventiva a Lledoners (els 7 homes) i a Figueres i Mas d'Enric (les dues dones).Es tracta de diversos accessos telemàtics a les seves fitxes (que els 4.500 treballadors de les presons catalanes poden consultar i imprimir) que han estat detectats per l'administració i que ja s'han començat a investigar per impedir "un ús fraudulent" d'aquesta informació personal que inclou fotos, antecedents, incidències i rutines. El servei d'inspecció i l'àrea d'informació i seguretat del departament han obert un total de deu informes sobre aquestes infraccions i interrogat a dos funcionaris fins ara.De la instrucció no se'n pot desprendre encara una "voluntat d'ús fraudulent" de la informació segons Serveis Penitenciaris. Això és, però, el que va passar a la presó madrilenya Estremera, quan l'Ara va publicar un vídeo gravat per un narcotraficant pres d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Quim Forn, i el que ja va estar a punt de passar a Lledoners, quan els funcionaris van enxampar un intern que havia introduït un telèfon mòbil a la presó i acordat una venda de les imatges per 15.000 euros. Una informació que va avançar en exclusiva aquest diari.La investigació "reservada" de presons persegueix els "accessos irregulars" d'aquests treballadors, ja sigui per simple curiositat o amb voluntat de fer-ne difusió i podria acabar derivant en sancions si se'n demostra un "ús fraudulent". Els funcionaris poden accedir des de qualsevol centre a les fitxes dels reclusos de tot el país mitjançant el Sistema d'Informació Penitenciari Català (SIPC).El Departament que dirigeix Ester Capella afirma que són "casos aïllats". Un portaveu ha subratllat que "el conjunt dels treballadors de les presons està compromès amb el dret a la intimitat de les persones privades de llibertat".

