El PSOE confirma a ERC el compromís d'anul·lar la sentència contra Companys i les altres víctimes

La portaveu del Grup Socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha confirmat la voluntat del govern d'anul·lar les sentències dels tribunals repressors franquistes. La dirigent del PSOE ha afirmat que ERC "sap, coneix i té" aquest compromís. Aquesta, de fet, és una de les condicions posades pels republicans per donar suport en el tràmit al Congrés al decret llei per exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos. Això suposaria l'anul·lació de la condemna de figures emblemàtiques del règim republicà, amb el president Lluís Companys al capdavant.En declaracions a Tele 5, Lastra ha recordat que el PSOE ja va donar suport a una iniciativa del PDECat de fa un any que instava a anul·lar els tribunals franquistes i les seves sentències però al·lega que el PP i Cs la mantenen "paralitzada". En aquest sentit, també ha apuntat que a finals del 2017 els socialistes van registrar al Congrés una proposició de llei per anul·lar aquestes sentències però, novament, addueix que el govern del PP ho va "vetar".Ara, amb el PSOE a la Moncloa, la direcció general de Memòria Històrica (sota el paraigües del Ministeri de Justícia) ha dit que vol impulsar una reforma integral de la llei de Memòria Històrica (de 2007) per aconseguir, finalment, declarar la nul·litat dels tribunals d'excepció franquistes i les seves resolucions i sentencies. Fonts del ministeri afirmen que s'està treballant en aquesta línia. El suport d'Esquerra Republicana i del PDECat és essencial al Congrés , en el moment en què s'hagi de convalidar el decret llei que el consell de ministres té previst aprovar demà divendres. Sobretot quan des de la dreta, tant el PP com Ciutadans ja han deixat clar que no facilitaran el camí al govern de Sánchez . Des d'ERC, Joan Tardà va deixar clar que l'exhumació de Franco no podia ser, per si sol, era insuficient quan encara està pendent afrontar altres ferides obertes de la repressió, com la recuperació de milers de morts enterrats en fosses comunes i les sentències de la repressió, que la llei de Rodríguez Zapatero no va anul·lar. També el PDECat, un altre aliat al Congrés, ha exigit deixar sense cap efecte les sentències dels jutges de la dictadura.

