L'alcalde de Salou, molest per una manifestació de l'ANC al passeig marítim

L’alcalde de Salou, Pere Granados, lamenta que la Generalitat de Catalunya hagi autoritzat que se celebri una manifestació de caire polític, a les 19 h, al passeig Jaume I. El batlle explica que amb aquesta decisió no s’ha respectat l’autonomia municipal ni l’informe emès per la Policia Local, desaconsellant aquest recorregut. “Hem fet moltes reunions i gestions per mirar de reconduir l’emplaçament d’aquesta manifestació. No per prohibir-la, com a dret fonamental que és i recollit en la Constitució Espanyola, però sí per donar-li un nou indret conforme a la proposta tècnica de la Policia Local”.A més, Granados diu que “l’emplaçament triat per l’ANC i autoritzat pel Departament d’Interior de la Generalitat considerem que no és el més idoni essent una de les zones més concorregudes de Salou en plena temporada alta turística del municipi” i recorda que una Junta de Portaveus del 2017 manté un acord d’evitar l’ús de zones turístiques pels actes de caire polític.Cal recordar que Pere Granados va encapçalar la llista de Convergència i Unió (CiU) en les eleccions municipals del 2015 després que el seu partit -FUPS- arribés a un acord amb CDC i UDC. Actualment, el grup municipal de CiU a Salou (Tarragonès) manté un pacte de govern amb el PSC.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)