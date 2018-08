VÍDEO Unionistes passegen per Riudoms amb ganivets a la recerca de llaços grocs

Aquest és el resultat de la crida de C’s a tornar la neutralitat al carrer. Perque estareu tots d’acord amb mi que de les imatges es desprèn una gran neutralitat...



A #riudoms no volem gent armada amb pals, ganivets i amb la cara tapada!!! https://t.co/NVMXl786Ni — 🎗Josep M Cruset (@jmcruset) 23 de agosto de 2018

Un grup, de prop d'una vintena de persones, ha recorregut els carrers de Riudoms aquesta nit per fer el que anomenen "netejar" el municipi de símbols independentistes i a favor de la llibertat dels presos polítics catalans. Els unionistes, equipats amb ganivets, cúters i pals van recórrer la població del Baix Camp.En el vídeo es pot comprovar com alguns van tapats amb mocadors per evitar ser reconeguts. Els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han personat al lloc i han identificat alguns dels membres d'aquest grup.L'alcalde de Riudoms, Josep Maria Cruset, ha denunciat aquest acte i ha expressat que "aquest és el resultat de la crida de Cs". "A Riudoms no volem gent armada", ha sentenciat el batlle del PDECat.

