El govern espanyol expulsa al Marroc els 116 immigrants que van saltar la tanca a Ceuta

El govern espanyol ha expulsat ja al Marroc tots els immigrants que aquest dimecres van saltar la tanca de Ceuta, en virtut de l’acord signat entre ambdós països l’any 1992 per a la readmissió de persones que entrin de manera irregular a territori espanyol a través de les seves fronteres.Fonts del Ministeri de l’Interior han informat que aquest acord “s’ha reactivat”, encara que no ha concretar si s’aplicarà a partir d’ara per a totes les persones que aconsegueixin saltar les tanques frontereres de Ceuta i Melilla amb Marroc. També ha recalcat que ja s’ha activat “amb anterioritat”.Des del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska han argumentat que Marroc “ha signat” la petició de readmissió dels 116 immigrants que van accedir a Espanya després de saltar la tanca de Ceuta el dimecres 22 d’agost. Les mateixes fonts han apuntat que actualment “és un bon moment” en les relacions entre ambdós països.

