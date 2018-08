L'UCE arriba als cinquanta anys amb voluntat de pervivència

L'UCE arriba als cinquanta anys conservant l'esperit del maig del 1968

El catalanisme viu uns dies de reflexió marcats per la situació política

Concert de Gossos a Prada de Conflent a la Universitat Catalana d'Estiu Foto: Josep M. Montaner

Una de les xerrades que molesta més als assistents de la Universitat Catalana d'Estiu es titula "Països Catalans: mite o realitat?". És una pregunta que es fa innecessària per tota la gent de la Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Principat, Andorra, l'Alguer o la Franja de Ponent que han format part de l'edició d'enguany de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que ha arribat amb voluntat de pervivència als cinquanta anys; conservant l'esperit reivindicatiu del maig del 1968, augmentant el nombre d'alumnes i millorant any rere any la qualitat de les jornades.Durant aquesta setmana d'estiu queda palès l'existència i la pervivència d'una unió cultural, lingüística i -en algunes zones- política, entre les diferents parts dels Països Catalans. Es pot escoltar andorrà, valencià i menorquí en una mateixa taula. Es pot participar en les jornades de la Franja de Ponent, del País Valencià o de la Catalunya Nord. O, fins i tot, es pot cantar karaoke en alguerès a la nit.De fet, fins i tot quan es fa fosc, no es perd l'ànim de compartir la cultura i la tradició. S'aixequen castells i s'escolta música -sovint reivindicativa- d'arreu del territori. I res de ser excloents; també s'escapa alguna cançó de David Bisbal o de Frank Sinatra. I ja ha quedat endarrere el que només recorden els veterans més nostàlgics; els petards que tiraven els valencians o els concursos de llançar pinyols d'olives, pets o rots.Una de les bones notícies d'enguany és l'assistència de més gent jove que en les anteriors edicions. Sovint són els mateixos fills d'aquells pares que van impulsar les primeres UCE qui ara participen amb entusiasme a les classes i a les conferències de gran qualitat acadèmica. També -és el primer any- que es poden veure famílies amb nens escoltant una classe de Dret Constitucional o d'economia sostenible. Tot i que, com cada estiu, l'organització també compta amb el servei d'esplai pels més menuts.Durant aquesta setmana, el catalanisme viu uns dies de reflexió marcats per la situació política, però no per l'estricta actualitat. Tot i això, sovint, Prada marca l'actualitat de la política catalana. Diferents sensibilitats de l'independentisme diuen la seva, i a vegades, encoratjats per les classes reduïdes i el públic afí, diuen massa. "No sé què li passa a la gent quan ve a Prada", va lamentar un dirigent polític en referència a les declaracions d'un company que se'n va anar de la llengua.Ara bé, no tot són llums. També hi ha ombres. Una de les coses que no entén l'organització de les jornades, després de cinquanta anys, és el "bullying" -així ho va afirmar el rector de l'UCE, Jordi Cassassas- que rep la Universitat Catalana d'Estiu per part de les administracions franceses, així com també l'Ajuntament de Prada com pel Liceu Charles Renouvier. Encara és menys comprensible si es té en compte l'impacte de l'UCE al municipi de la Catalunya Nord, els assistents s'arriben fins al poble per escoltar els concerts, pugen el Canigó i fan la ruta Pau Casals.Per l'organització de l'UCE és imprescindible que les diferents institucions i entitats dels Països Catalans -com no ho fan les franceses- segueixin apostant per la Universitat Catalana d'Estiu. Tot i que la pervivència dels Països Catalans s'evidencia durant l'UCE, ja ho va advertir el director de TV3, Vicent Sanchis, en una conferència: "Quan tornem de Prada i arribem a casa, despertem del somni". És per això que la xerrada "Països Catalans: Mite o realitat?" enfada als assidus a l'UCE, perquè reconeixen que, més enllà d'aquestes jornades, hi ha molta gent que es pregunta seriosament -en el millor dels casos- el títol de la ponència.

