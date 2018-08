És normal que Urdangarin obtingui ja el segon grau penitenciari?

Urdangarin ha presentat un recurs de nul·litat contra la sentència del Tribunal Suprem i assegura que recorrerà la condemna al Tribunal Constitucional

El tercer grau penitenciari seria "estrany" segons experts penalistes, així com també un PIT que accelerés els tràmits

El cunyat del rei i exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, ja disposa del segon grau penitenciari. El gaudeix des del 17 d'agost, després de les insistents peticions de la seva defensa perquè el procés de compliment de pena sigui declarat nul. Actualment, però, Urdangarin no es pot queixar. A diferència d'altres reclusos, compleix condemna sota un clima de considerable confort, en una presó que, per les seves comoditats, s'ha arribat a considerar de luxe.El centre penitenciari de Brieva, a Àvila, destaca pel seu ambient amable. El marit de la Infanta Cristina hi va ingressar el 18 de juny i disposa d'un mòdul propi, aïllat de la resta d'interns. De fet, Brieva és essenciàlment una presó de dones i, avui dia, l'únic reclòs masculí que hi compleix condemna és ell.Urdangarin està empresonat per prevaricació continuada i malversació, tràfic d'influències, frau en l'Administració i dos delictes fiscals en el marc de l'anomenat cas Nóos, tot i que la sentència del Tribunal Suprem no és ferma. Contra aquesta, el marit de la infanta Cristina ja va presentar un incident de nul·litat davant de l'alt tribunal, amb la intenció de recórrer al Tribunal Constitucional, si aquest es descarta. De moment, però, l'exduc de Palma compleix condemna com qualsevol pres ordinari i, en aquest camí, la seva defensa ja ha començat a exigir els drets que li corresponen.El segon grau penitenciari permetrà que el marit de la infanta gaudeixi de tota una sèrie de llicències de què abans estava privat, principalment, pel que fa a permisos. Si bé en el primer grau no es permet cap tipus de permís per sortir del centre, ja que es considera que els reclusos són persones que han comès delictes molt greus o que no s'adaptaran al règim penitenciari, el segon grau contempla permisos ordinaris, és a dir, que Urdangarin pugui sortir de la presó fins a 36 dies l'any, amb un total de set dies continuats.Aquest grau l'acostumen a obtenir la majoria dels presos amb bon comportament a partir dels dos mesos de l'ingrés a la presó, i es caracteritza per permetre un major nombre de dinàmiques de treball, formació i activitats esportives, entre d'altres.A la pràctica, la diferència entre el primer i el segon grau per a Urdangarin serà gairebé nul·la, fins que l'exduc hagi complert el primer quart de la condemna. Serà llavors, a finals del 2019, quan es preveu que el cunyat del rei Felip VI pugui demanar el seu primer permís per sortir del centre penitenciari.Com que Urdangarin es troba sol al mòdul que ocupa, però, el segon grau no tindrà massa implicacions en el seu dia a dia. De fet, la zona masculina de la presó compta amb cinc cel·les -totes buides, excepte la seva-, un gimnàs, un pati d'uns 25 metres de llarg i una sala per veure la televisió. Urdangarin és l'únic usuari de tots aquests serveis.La petició de permisos per sortir de la presó, doncs, serà el principal canvi notable que Urdangarin viurà. Quan hagin transcorregut 17 mesos i mig, la seva defensa podrà demanar la primera sortida a la Junta de Tractament del centre penitenciari, que posteriorment ho haurà d'autoritzar. Al mateix temps, Institucions Penitenciàries també haurà d'aportar-hi la seva autorització.Experts penalistes asseguren a aquest diari que l'atorgament del segon grau penitenciari a Urdangarin és "totalment normal i habitual" i que, de fet, "ni hauria d'haver estat notícia". El que s'haurà de veure, precisen, és com es tramiten els permisos i quina és l'estratègia de la defensa de l'exduc, que està disposada a avançar en l'escalada de recursos fins al Constitucional.En aquest camí, apunten les mateixes fonts, l'advocat d'Urdangarin també podria plantejar el tercer grau al centre penitenciari. Si això es produís en un termini curt de temps, "seria estrany", diuen. No obstant això, la llei d'enjudiciament criminal ho permet.Allò que generaria més polèmica, però, seria que el gendre del rei emèrit pogués sortir de la presó aquest mateix Nadal, com intentarà la defensa del cunyat del rei. Si fos així, aquest hauria de demanar un Programa Individualitzat de Tractament (PIT), que acceleraria tots els tràmits. En aquest estrany supòsit, Urdangarin sortiria abans de complir el primer quart de condemna, amb només sis mesos de reclusió.

