La Fiscalia accepta excarcerar Dolors Bassa per visitar la seva mare a l'hospital

Si finalmente el TS confirma el permiso q hemos solicitado para q @dolorsbassac visite a su madre, la familia ruega encarecidamente q no haya concentraciones para respetar su intimidad y permitir un desarrollo normal del permiso. Es muy importante. Gracias por la comprensión — Mariano Bergés (@marianobergest) 23 d’agost de 2018

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha acceptat que l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, pugui sortir de la presó de Puig de les Basses per fer una visita "puntual" a la seva mare, de 87 anys, que se sotmetrà a una delicada operació a l'hospital, segons ha confirmat la Fiscalia aLa decisió la prendrà l'Alt Tribunal aquest dijous o com a màxim divendres, ha assegurat la defensa de Bassa a aquest diari, i suposa una mesura totalment excepcional. L'exconsellera és la presó catalana des del 7 de juliol, quan es va fer efectiu el seu trasllat des del centre d'Alcalá-Meco. Bassa està en presó provisional processada per un delicte de rebel·lió i un altre de malvesació, en la causa general contra l'independentisme.L'exconsellera va demanar el permís per acompanyar la seva mare en el postoperatori, posant de rellevància la seva avançada edat i els riscos de l'operació quirúrgica, i segons el que permet el reglament penitenciari, que indica que en cas de "malaltia greu" de familiars propers, els reclusos podran sol·licitar la mesura. En qualsevol cas, però, la sortida de Bassa de la presó seria totalment temporal i aniria acompanyada d'estrictes mesures de seguretat.L'advocat de Bassa va cursar la demanda aquest dimecres directament al Tribunal Suprem, tot i que també a través del centre penitenciari. Segons ha afirmat, la junta de tractament de la presó catalana no veia inconvenient en atorgar aquest permís.En aquest punt, la Fiscalia no veu impediment en atorgar la llicència puntual a Bassa, sempre que la sortida de la presó es realitzi sota vigilància i sigui per un temps molt determinat. Una vegada la visita hagi finalitzat, l'exconsellera haurà de tornar immediatament a la presó.La defensa de Bassa, però, demana respecte per la intimitat de la presa política, així com per la seva mare, i sol·licita que s'evitin concentracions a la presó que poguessin generar tensions o dubtes sobre la conveniència d'acceptar -per part de la Fiscalia o el Suprem- aquesta mesura excepcional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)