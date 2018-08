​Torra: «No ens hem de defensar de res, hem d'acusar l'Estat d'aquesta farsa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, en l'acte de cloenda de la Universitat d'Estiu de Prada, ha assegurat que "la tasca del govern és fer real la República" i que en els següents mesos l'independentisme no s'ha "d'amagar de res, sinó que denunciar l'Estat espanyol de la farsa" que suposa la causa judicial oberta al Tribunal Suprem contra els presos polítics i exiliats.En aquesta ocasió el president ha fet servir el verb acusar enlloc d'atacar, que va utilitzar divendres a les portes de la presó de Lledoners i que va generar el rebuig de bona part de l'oposició, com ara la del president del PP català, Xavier García Albiol, amb qui va protagonitzar una topada en l'acte de record a les víctimes de l'atemptat del 17-A a Cambrils.El president ha assegurat que "moure un mil·límetre" el full de ruta marcat per les eleccions del 27 d'octubre suposaria una deslleialtat al poble català i a totes les generacions que han lluitat per la causa sobiranista. També ha remarcat que, aquesta vegada, moguts per "l'esperança i la llibertat", l'independentisme ho aconseguirà i guanyarà.Per Torra, el poble de Catalunya ja es va autodeterminar de "forma pacífica i democràtica" en el referèndum de l'1-O. Ha assegurat que "estem al costat correcte de la història", i ha demanat als catalans "mantenir-se units" i ha advertit, a un auditori ple a vessar: "Companys, us necessitarem més que mai".Torra ha fet tota una declaració d'intencions de l'obra del Govern de la Generalitat dels següents mesos en el marc de l'acte de cloenda de la cinquantena edició de l'UCE. La conferència de clausura ha estat dedicada al filòleg Pompeu Fabra, del qual Torra n'ha ressaltat la seva vida i obra. També ha comparat el compromís amb la ciutadania de Fabra, amb la dels presos i exiliats polítics, i ha recordat que al llarg de la història de Catalunya ja hi hagut diversos periodistes, escriptors i polítics catalans que, com el filòleg, es van haver d'exiliar. Però ha lamentat: "Quan s'acabarà tot això?".Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Fabra, Torra s'ha referit al filòleg com un representant del sentit republicà i ha remarcat la importància de la seva obra, que "va posar al servei del seu poble". Finalment, el president de la Generalitat ha agraït als quatre ponents de la conferència "saber expressar" el que significa la Universitat Catalana d'Estiu per la sobirania del poble català: "Exili, reivindicació i memòria". I per aquest motiu, ha ressaltat que "necessitem" l'UCE i ha mostrat el "total compromís" del Govern de la Generalitat amb la Universitat.Les activitats que s'han realitzat en la cinquantena edició han estat molt marcades per la situació política actual de Catalunya i per l'absència dels presos polítics i exiliats, que en anteriors edicions, havien presenciat i protagonitzat els actes. De fet, el vers de Miquel Martí i Pol que s'ha escollit per aquesta edició "I tanmateix, la remor persisteix", tot i ser escrit pel poeta quan el catalanisme estava perseguit i silenciat pel franquisme, és una clara referència a la situació política actual del país.També han parlat els membres de l'equip rector de la Universitat Catalana d'Estiu, Jordi Cassasses i Joan Domènec Ros, que han agraït que el cinquantè aniversari s'hagi pogut dur a terme i han remarcat la necessitat que l'UCE se segueixi celebrant per seguir lluitant per la llibertat dels presos i exiliats polítics independentistes, i per les reivindicacions dels Països Catalans.Gabriel Bibiloni, professor de la Universitat de les Illes Balears, Jordi Mir i Vicent Pitarch, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, Ramon Gual, membre de Terra Nostra, i Nicolas Garcia, vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, també han ressaltat la figura de Pompeu Fabra, que es va exiliar i morir a Prada de Conflent el 1948.

