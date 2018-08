Una soga groga en una marquesina de Barcelona: «Vivim per trepitjar els caps dels reis»

Una soga groga, en una marquesina de Barcelona Foto: Cedida

Perdoneu però només amb humor es pot aguantar tantes barbaritats com les que rebo cada dia per aquí. I ara si em permeteu, apago twitter fins demà. Cuideu-vos molt! — Ada Colau (@AdaColau) 23 d’agost de 2018

Un cartell aparegut aquest dijous dins una marquesina publicitària del centre de Barcelona ha aixecat força polèmica. Al cartell es veu un llaç groc invertit, en forma de soga, i l'acompanya una frase amb clara connotació antimonàrquica extreta de l'obra Enric IV de William Shakespeare: "Si vivim, vivim per trepitjar els caps dels reis".Aquest tipus de marquesines són propietat de l'Ajuntament, tot i que la publicitat que hi apareix les gestiona una empresa privada. En aquest cas, però, la campanya no havia estat autoritzada. El consistori atribueix la col·locació del cartell a un acte vandàlic, després que s'hagués forçat el sistema de tancament de la marquesina i ja n'ha ordenat la seva retirada.Tot i que no és molt habitual, tampoc és la primera vegada que algú força una marquesina publicitària de la ciutat de Barcelona per posar-hi publicitat no autoritzada. El procediment, segons han detallat fonts municipals, és sempre el mateix i quan es detecta s'ordena a l'empresa que gestiona aquests espais que ho retiri, com s'ha fet en aquest cas.Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha respost amb humor a les crítiques que circulen a les xarxes socials arrel de l'aparició del cartell amb la soga groga i la seva estreta vinculació amb la polèmica dels llaços grocs, així com per l'apagada del peveter del Fossar de les Moreres. En un missatge carregat d'ironia, Colau s'ha atribuït totes les accions."He fet creure que estava de vacances amb la família, però en realitat per les nits em dedico a apagar peveters, alterar marquesines, penjar llaços grocs per després despenjar-los i tornar-los a penjar... I quan arribo a casa em prenc un got de ratafia i faig un riure maligne", ha piulat l'alcaldessa.

