El BioRitme omple el pantà de Sau de música rebel, activisme i economia sostenible

Torna el Bioritme a Vilanova de Sau. Foto: Albert Alemany

Concerts, tallers, xerrades, espectacles de teatre i circ, activitats familiars... Tot això és el que proposa la sisena edició del BioRitme Festival 2018 , la trobada al voltant de l'economia sostenible, la salut natural, l'alimentació ecològica, l'activisme social i la música rebel que se celebra des d'avui i fins al diumenge 26 d'agost al recinte de Can Mateu i els Porxos, a Vilanova de Sau.El festival compta amb un ampli cartell musical amb Txarango, els Catarres, Buhos, Xavi Sarrià, Roba Estesa i Judit Neddermann, entre altres. Tanmateix, l'element diferencial del certamen que se celebra a l'entorn del pantà de Sau són les activitats vinculades a l'activisme i l'economia sostenible en una programació #24HoresNonStop.Destaquen, per exemple, les xerrades i projeccions de la Zona BioAigua com la presentació del llibre Sin techo i col·loqui per Lagarder, xerrada de "Ginecologia Conscient", xerrada "Mentida podrida" publicitat enganyosa i alimentació. També un nou espai de projeccions amb Poble rebel documental sobre la disidència a Catalunya des de 1974 fins l'actualitat, projecció de Dominion documental-denuncia contra la explotació animal, projecció Las que faltaban documental sobre gravat pel grup Mafalda durant la seva gira per les seves integrants o la projecció de El sol del nord al voltant del la problemàtica al Kurdistan del nord.Perquè tot i que els quatre dies de BioRitme Festival són quatre jornades en què la música juga el paper principal, per compartir el missatge i la filosofia que es troben en els seus fonaments proposa una programació d'activitats que "permeten gaudir al màxim i, alhora, posar en pràctica els conceptes i les idees que han de millorar el nostre món". És el cas de la Zona BioInfants, dedicada als més petits de la família i en la que podran gaudir de jocs, tallers i espectacles durant tot el dia (de 9 h a 22 h), o la Zona Benestar, amb terapeutes de diferents disciplines que ens ajudaran a trobar l'equilibri del nostre cos i la nostra ment.Altres opcions, amb la natura i l'ecologia sempre presents, seran els passejos en caiac pel pantà, les sessions de ioga o la participació en un cercle de percussió.