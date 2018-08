VÍDEO Què has de fer si et pica una medusa?

Les meduses són un clàssic de l'estiu. Aquest dijous, per exemple, han afectat diverses platges de la Costa Brava i han deixat força gent sense poder-se banyar.Ara bé, a vegades una picada és inevitable. Què cal fer? La Generalitat dona set consells per saber com actuar mentre que la Creu Roja ho fa en un vídeo.Si es produeix la picada, la sensació és molt similar a la del dolor causat per una cremada. S'inicia una erupció a la pell que pot reaparèixer diverses vegades (durant setmanes o mesos). Habitualment, la reacció local desapareix al cap de pocs dies, encara que en alguns casos el dolor perdura durant setmanes.1. Sortir de l'aigua.2. No rascar-se ni fregar la zona afectada amb tovalloles o altres peces.3. Retirar de la pell (amb pinces o guants) les restes de tentacle, si són visibles.4. Rentar la ferida amb aigua salada. Mai no s'ha d'utilitzar aigua dolça, ja que activa lescèl·lules i augmenta la quantitat de toxina injectada.5. Omplir una bossa de plàstic amb gel i aplicar-la com més aviat millor, durant uns 5 minuts, sobre la zona de la picada (mai no s'ha de posar el gel directament sobre la pell). Si la coïssor no es deté, s'hi pot aplicar fred una altra vegada, durant 5 minuts més.6. Per evitar la infecció de la ferida, s'aconsella l'aplicació sobre la pell d'un antisèptic (alcohol iodat) 3-4 vegades al dia, durant 48-76 hores.7. Aquestes mesures han de prendre's com més aviat millor. Si les molèsties continuen o generen tremolors, nàusees, marejos o dolor intens, caldrà acudir a un centre sanitari., el vídeo de la Creu Roja.

