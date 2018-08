Cinc mesos a la presó: tres actes per donar suport a Forcadell a Mas d'Enric

🎗Avui fa 5 mesos que la @dolorsbassac i la @ForcadellCarme estan privades de llibertat.



L'aparcament de la presó de Mas d'Enric, on hi ha Carme Forcadell, acollirà aquest dijous fins a tres actes per exigir l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Aquestes concentracions venen motivades perquè avui fa cinc mesos que l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera Dolors Bassa van ser empresonades a la Madrid i posteriorment traslladades a Catalunya.La jornada reivindicativa al Catllar arrencarà cap a quarts de set, quan hi ha convocada una concentració a l'entrada del centre penitenciari.A dos quarts de vuit, els Avis i les Àvies de la Taca d'Oli, faran la seva ja tradicional trobada i concentració setmanal davant de la presó. En aquest acte també hi prendran part elements festius i els Xiquets de Reus.Un cop finalitzada la concentració arrencarà l'acte promogut per "Cap dona en l'oblit". Aquesta iniciativa pretén reivindicar el seu suport per a les polítiques empresonades o exiliades. Per denunciar que ja fa cinc mesos de l'empresonament de Bassa i Forcadell, aquest col·lectiu comptarà amb intervenció d'Eulàlia Subirà de l'ANC; Montse Sànchez de Súmate i també familiars de Carme Forcadell.A banda, també es faran xerrades en les quals hi intervindran Irene Fornés, d'ERC; Mireia Boya, de la CUP; Teresa Pallarès, de JxC; i Titón Laïlla, de Demòcrates.Aquest acte estarà presentat per Anna Garcia i comptarà amb les actuacions musicals d'Òscar Cid i Núria Francino.Després de les xerrades i la part més reivindicativa, tindrà lloc un "sopar de carmanyola", que està previst que s'allargui fins a les 21.45 h. Un cop finalitzat, des de l'organització informen que es netejarà tot l'espai. Guillem Anguera serà l'encarregat d'amenitzar el sopar.

