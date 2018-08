Ryanair i els sindicats de pilots irlandesos arriben a un acord per posar fi al conflicte

L'aerolínia Ryanair i el sindicat de pilots irlandesos Forsa han arribat aquest dijous a un acord per posar a fi al conflicte entre les dues parts. Segons ha informat l'aerolínia, ara els pilots irlandesos hauran de confirmar l'acord, del qual se'n desconeixen encara els punts concrets, a les urnes. En aquest sentit, el mediador en les negociacions, Kieran Mulvey, ha demanat a les parts que no es pronunciïn fins que es tanquin les votacions. La reunió entre el sindicat i els representants de Ryanair s'ha allargat 22 hores i ha finalitzat a dos quarts de vuit del matí.Entre els motius de disputa hi havia la transferència entre les bases de la companyia i les promocions, entre d'altres. Els pilots irlandesos havien convocat fins a cinc dies de vaga, secundada per un centenar dels 350 establerts al país.El conflicte entre Ryanair i els treballadors s'ha acabat traduint aquest estiu en vagues arreu d'Europa, entre les quals una de 48 hores a la què s'hi van adherir els pilots espanyols.

